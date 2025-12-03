史上最嚴︱限速無副座儲物歸零 新國標「電雞」全民劣評

內地12月1日起全面實施電動單車（電雞）強制性新國標（GB 17761—2024），由於過度著看安全性，令新國標「電雞」變為行動慢上斜無力，最為接娃的媽狠評的，是新規下，車輛再無副座供孩子乘座，又沒有了儲物空間，頭盔雨衣無處可放。

婦女難接送孩子上學

新國標電動單車，據指可達到火災風險降低80%、事故率同比下降18%目標。新規「電雞」的重量、長度、速度等全部受到限制。例如，新標準下，車鞍座長度要≤35cm，令許多車型也被逼僅設單人座位；車重又要≤55kg，車廠也因而要取消車筐及後備箱；防火要求下，座位墊又要改用硬泡沫或鐵皮製造；速度方面，最高時速只有25公里，超速即斷電。

許多民眾在網上抱怨，指「電雞」多為婦女接送小童之用，新國標下，根本沒有座位可供子女使用；沒有儲物空間，出行必需的頭盔與雨衣等又無法存放；新防火座墊「冬寒夏熱」外，又容易脫落丟失；限速規定，令通勤時間增加，快遞車手最受影響，此外，新國標電單車面對爬坡時也有心無力，出現困難。

目前，內地有達3.8億「電雞」用戶，主要是家庭用家，由於他們對電動單車有特定要求，新國標下最受影響，普遍對新設計感到不滿，批評標準設定時沒有實際考慮使用人群，才出現各種反人類設計。