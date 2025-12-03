Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

史上最嚴︱限速無副座儲物歸零 新國標「電雞」全民劣評

即時中國
更新時間：22:15 2025-12-03 HKT
發佈時間：22:15 2025-12-03 HKT

內地12月1日起全面實施電動單車（電雞）強制性新國標（GB 17761—2024），由於過度著看安全性，令新國標「電雞」變為行動慢上斜無力，最為接娃的媽狠評的，是新規下，車輛再無副座供孩子乘座，又沒有了儲物空間，頭盔雨衣無處可放。

婦女難接送孩子上學

新國標電動單車，據指可達到火災風險降低80%、事故率同比下降18%目標。新規「電雞」的重量、長度、速度等全部受到限制。例如，新標準下，車鞍座長度要≤35cm，令許多車型也被逼僅設單人座位；車重又要≤55kg，車廠也因而要取消車筐及後備箱；防火要求下，座位墊又要改用硬泡沫或鐵皮製造；速度方面，最高時速只有25公里，超速即斷電。

許多民眾在網上抱怨，指「電雞」多為婦女接送小童之用，新國標下，根本沒有座位可供子女使用；沒有儲物空間，出行必需的頭盔與雨衣等又無法存放；新防火座墊「冬寒夏熱」外，又容易脫落丟失；限速規定，令通勤時間增加，快遞車手最受影響，此外，新國標電單車面對爬坡時也有心無力，出現困難。

目前，內地有達3.8億「電雞」用戶，主要是家庭用家，由於他們對電動單車有特定要求，新國標下最受影響，普遍對新設計感到不滿，批評標準設定時沒有實際考慮使用人群，才出現各種反人類設計。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
44分鐘前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
5小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
10小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
6小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
4小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
2025-12-02 19:12 HKT