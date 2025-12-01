還景於民｜靈隱寺今起免票開放 遊客讚感受到杭州誠意

杭州靈隱飛來峰景區（含靈隱寺、永福寺、韜光寺）今天（12月1日）正式實行免票開放，結束了自1979年以來40餘年的門票收費歷史。景區同步實行「實名預約、分時遊覽」的管理機制，以應對客流增長，保護文化遺產。

靈隱飛來峰景區位於杭州西湖西側，是以千年古剎靈隱寺與奇特的石灰岩峰林景觀「飛來峰」為核心的文化景觀區，融合了佛教文化、石窟藝術與江南山水。該區域不僅是中國唐宋以來石窟造像南移的重要見證，也是杭州西湖文化景觀不可分割的組成部分。

據介紹，遊客可通過線上平台實名預約。中國內地遊客需使用身份證預約，港澳台及外籍遊客則使用相應有效證件預約。

「帶父母來杭州，靈隱寺是必到之地。免票不僅省下費用，更感受到了杭州的誠意與歡迎。」中新社引述來自吉林省的遊客周宏說。

2003年4月，杭州西湖實現沿湖綠地和景觀全面免費開放。此次靈隱飛來峰景區免票開放，是杭州市還湖於民、還景於民的又一重要舉措。