打印機巨頭︱Canon中山廠不敵市場萎縮停產 逾千員工受影響

打印機巨頭日本佳能（Canon），因經營困難，其中山的打印機工廠已於11月21日停產，正與逾千員工商討遣散事宜。

深圳新聞網報道，中山佳能打印機廠於11月24日向員工發信，指市場環境急劇變化，LBP（雷射印表機）市場持續萎縮、中國國內LBP品牌快速崛起，公司經營困難持續加劇，決定11月21日停止生產經營。

Canon中山的打印機廠不敵市場競爭，11月21日已經停產。小紅書

受影響員工臨時放假到11月28日，目前該廠正在與員工、供應商結清關係。公開資料顯示，截至2025年9月底，該廠員工約為1400人，佳能將進行再就業支援等。

報道引述中山小家電業負責人指，中山佳能落戶當地逾20年，近年受人力成本上升及激光打印機競爭激烈等影響，生產線已分流到越南、泰國等地。

據中國經營報去年8月報導，繼關停中國珠海的小型數位相機工廠後，佳能在中國的蘇州工廠也陷入裁員傳聞，受到外界關注。