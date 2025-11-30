Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大頭」奶粉2.0？︱「奶精溝澱粉」扮外國貨銷全國 3犯判囚15年

即時中國
更新時間：22:02 2025-11-30 HKT
發佈時間：22:02 2025-11-30 HKT

央視曝光河南去年破獲一個假奶粉集團，以「奶粉溝澱粉」製造大量仿外國牌子的劣質零營養的假奶粉，銷往全國，涉款650萬人民幣。被捕涉案12人中的3名主犯，被判囚15年及罰款。

經電商平台銷往全國

央視《今日說法》26日報道，河南中牟縣公安局食品藥品環境犯罪案件偵查大隊，2024年8月破獲一宗假奶粉案。

假奶粉集團將「奶精溝澱粉」偽冒為外國貨，經電商銷售到全國。央視
警方在當地城郊一個倉庫，破獲一個假奶粉生產工商，起出大批原材料及仿冒外國奶粉的包裝等。

警方檢測證物後發現，假奶粉是由「奶精溝澱粉」製成，內有大量麥芽糊精，幾乎零脂肪及蛋白質。

假奶粉集團並製造假單據，將假奶粉偽裝成「進口奶粉」，以「奶多、鈣多、蛋白多」，適合嬰幼兒和長者、免疫力低下人士作宣傳，經電商平台銷售到全國。

警方調查指，該宗假冒偽劣奶粉案涉款650萬元，今年7月，中牟縣人民法院判3名主犯監禁15年並罰款，其他涉案的10多名疑犯已移交檢察機關提起公訴。

有專家指，假奶粉90%以上是碳水化合物，當中無任何營養成份。

2003年安徽阜陽出現大批「大頭娃娃」，經調查，受害人因服食劣質假奶粉導致嚴重缺乏蛋白質，營養極度不良下，腦部發育畸形，事件有12名嬰兒死亡，189名嬰兒要接受治療，部份人落下殘疾。

 

