安徽萌娃餅店手「督督」毀十多蛋糕 媽媽霸氣一句網民勁讚

安徽一位2歲8個月大的萌娃，在一間餅店趁母親不注意時，用手指「督」爆十多個蛋糕。店員事後發現向萌娃母親反映，對方一句「我回來買」，獲網民力讚負責任。

據先鋒新聞報道，安徽淮北王女士，日前帶2歲8個月的女兒到一家西餅店，購買生日蛋糕。

店員與王女士就生日蛋糕式樣及取貨時間等交談時，王女士的女兒在店內四處遊走，然後打開了一個存放食物的雪櫃，好奇地向一盤小蛋糕不斷戳。

王女士離開後，店員發現十多個蛋糕出現孔洞損壞，翻看閉路電視發現，原來全是王女士的女兒損壞，於是聯絡王女士反映。

王女士在看過影片後，立即表示要回店內把所有受損蛋糕買下，「這個事情（戳蛋糕）也是應該我們能去承擔的」。

網民紛紛讚王女士為女兒做了最好身教，勇於承擔責任。