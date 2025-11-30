Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寧波地鐵現詭異紅妝地貼廣告 網民：不敢搭尾班車︱有片

即時中國
更新時間：17:53 2025-11-30 HKT
發佈時間：17:53 2025-11-30 HKT

浙江寧波地鐵近日出現一款車廂地貼廣告，引發乘客及網民關注，廣告貫通車廂地下，顯示一隊穿著當地傳統民俗服飾的紅妝迎親隊。廣告被評為詭異似陰間，引起乘客不安。寧波地鐵指，涉事廣告原意宣傳當地傳統婚俗「十里紅妝」，會將民眾意見反映，後續或有整改。

宣傳寧波特有婚俗文化

據網上消息，寧波網民陸續反映，在4號線車廂發現一個奇怪的地貼。

廣告貫穿整個車廂的行人通道，內容是一群穿著紅色主調傳統服裝、化濃妝的隊伍，在枱著木轎、搞著鑼鼓，正在出發迎親。

網民批評，地貼廣告跨度大，但無文字說明，令人不明宣傳目標，而且廣告圖像走紅色古風，產生詭異似陰間的不良感覺。

有網民直言，如在晚間搭乘該廣告的車廂，特別是夜深人少的尾班車，會被廣告嚇到。

寧波地鐵客服告訴記者，他們已經收到了不少乘客反映不妥的意見，「第一是立意有點不太明確，第二是宣傳方式不太妥當，踩在人家確實不好」，同時他們也關注到了網友們的意見，已經集體提交給了後台的相應部門，後續可能會有整改措施。

客服說，圖片上的是寧波當地民俗「十里紅妝」，這是寧波市寧海縣及浙東地區特有的傳統婚俗。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
35分鐘前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
6小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
23小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
8小時前
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
8小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
4小時前