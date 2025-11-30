寧波地鐵現詭異紅妝地貼廣告 網民：不敢搭尾班車︱有片

浙江寧波地鐵近日出現一款車廂地貼廣告，引發乘客及網民關注，廣告貫通車廂地下，顯示一隊穿著當地傳統民俗服飾的紅妝迎親隊。廣告被評為詭異似陰間，引起乘客不安。寧波地鐵指，涉事廣告原意宣傳當地傳統婚俗「十里紅妝」，會將民眾意見反映，後續或有整改。

宣傳寧波特有婚俗文化

據網上消息，寧波網民陸續反映，在4號線車廂發現一個奇怪的地貼。

廣告貫穿整個車廂的行人通道，內容是一群穿著紅色主調傳統服裝、化濃妝的隊伍，在枱著木轎、搞著鑼鼓，正在出發迎親。

網民批評，地貼廣告跨度大，但無文字說明，令人不明宣傳目標，而且廣告圖像走紅色古風，產生詭異似陰間的不良感覺。

有網民直言，如在晚間搭乘該廣告的車廂，特別是夜深人少的尾班車，會被廣告嚇到。

寧波地鐵客服告訴記者，他們已經收到了不少乘客反映不妥的意見，「第一是立意有點不太明確，第二是宣傳方式不太妥當，踩在人家確實不好」，同時他們也關注到了網友們的意見，已經集體提交給了後台的相應部門，後續可能會有整改措施。

客服說，圖片上的是寧波當地民俗「十里紅妝」，這是寧波市寧海縣及浙東地區特有的傳統婚俗。