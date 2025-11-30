天價咖啡︱上海賣¥12899惹熱議　店員：咖啡豆全球限量20公斤

香港一杯普通咖啡售價大約數十元，但有無想像過上海一杯咖啡竟賣12899元（人民幣）？近日，有內地網民發帖指，上海BFC外灘金融中心一家咖啡店推出天價咖啡，引發全網熱議。有人調侃「喝了會升仙」，但也有網民表示「明碼標價，稀缺即合理」。



內地《揚子晚報》報道，工作人員上周五（28日）向以顧客身份查詢的記者介紹，該款咖啡選用的是2025年BOP（最佳巴拿馬）標王咖啡豆，全球限量僅有20公斤，產自巴拿馬著名的翡翠莊園，稀缺性導致其溢價較高。

工作人員又指出，該咖啡豆採用淺度烘焙，讓咖啡豆能充分釋放其豐富的果香與口感層次感，每杯咖啡使用13至15克咖啡豆，嚴格按照1克咖啡粉搭配15毫升水的比例沖泡，最終出品約200毫升。「這款咖啡豆成本極高，且保鮮期有限，我們不會大量備貨，目前店內僅剩十幾克存貨」，工作人員補充，由於存貨緊張，大部分顧客需提前預約才能購買。



由於定價高昂，購買這款咖啡的消費者並不多，但工作人員透露，每月仍有固定顧客落單品嘗。



報道指出，在電商平台發現，同款BOP瑰夏日曬組「標王」咖啡豆以限量禮盒形式銷售，禮盒內含一罐50克標王豆及一罐50克黑標豆，售價高達22999元。產品詳情頁同樣標註，該標王咖啡豆全球限量20公斤，稀缺屬性與咖啡店說法大致相同。

網民意見：

蜜雪幻城：財富集中在極少數人手中

鴨蛋黃kk：朱門酒肉臭

Nic的小小野心：喝了可以升仙

啝源：人傻錢多

零537：喝黃金