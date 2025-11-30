Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天價咖啡︱上海賣¥12899惹熱議　店員：咖啡豆全球限量20公斤

即時中國
更新時間：16:50 2025-11-30 HKT
發佈時間：16:50 2025-11-30 HKT

香港一杯普通咖啡售價大約數十元，但有無想像過上海一杯咖啡竟賣12899元（人民幣）？近日，有內地網民發帖指，上海BFC外灘金融中心一家咖啡店推出天價咖啡，引發全網熱議。有人調侃「喝了會升仙」，但也有網民表示「明碼標價，稀缺即合理」。

內地《揚子晚報》報道，工作人員上周五（28日）向以顧客身份查詢的記者介紹，該款咖啡選用的是2025年BOP（最佳巴拿馬）標王咖啡豆，全球限量僅有20公斤，產自巴拿馬著名的翡翠莊園，稀缺性導致其溢價較高。

相關新聞：北京博物館推「蟑螂粉咖啡」 焦香微酸日賣數十杯

工作人員又指出，該咖啡豆採用淺度烘焙，讓咖啡豆能充分釋放其豐富的果香與口感層次感，每杯咖啡使用13至15克咖啡豆，嚴格按照1克咖啡粉搭配15毫升水的比例沖泡，最終出品約200毫升。「這款咖啡豆成本極高，且保鮮期有限，我們不會大量備貨，目前店內僅剩十幾克存貨」，工作人員補充，由於存貨緊張，大部分顧客需提前預約才能購買。

由於定價高昂，購買這款咖啡的消費者並不多，但工作人員透露，每月仍有固定顧客落單品嘗。

報道指出，在電商平台發現，同款BOP瑰夏日曬組「標王」咖啡豆以限量禮盒形式銷售，禮盒內含一罐50克標王豆及一罐50克黑標豆，售價高達22999元。產品詳情頁同樣標註，該標王咖啡豆全球限量20公斤，稀缺屬性與咖啡店說法大致相同。

網民意見：
蜜雪幻城：財富集中在極少數人手中
鴨蛋黃kk：朱門酒肉臭
Nic的小小野心：喝了可以升仙
啝源：人傻錢多
零537：喝黃金

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜至今146死79傷 54具遺體有待辨認 6大廈結構無即時危險
突發
42分鐘前
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜地盤出最辣禁煙令！不止罰款 捉到即時趕出門 網民：一早就應該｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
周潤發哽咽悼大埔宏福苑五級火罹難者掀熱議 代表香港現身MAMA 網民：好有心，得佢唔會被鬧
影視圈
6小時前
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
80年代娛圈猛人曾因移民加國「一鋪清袋」險破產 風光背後自揭人生最大遺憾：到今日都好後悔
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火︱民建聯到大埔弔唁處悼念火災罹難者
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽
大埔宏福苑五級火｜38歲妹失聯逾44小時 親姐哭求爭氣： 兩個小朋友都搵緊媽媽 !
社會
23小時前
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
02:09
大埔宏福苑五級火｜政府：過渡房屋可長期居住毋須交租 何永賢難忘社區互助感觸落淚
政情
8小時前
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
宏福苑五級火｜政界傳立法會選舉可如期12.7舉行 有候選人收提示 周中恢復選舉工作
政情
5小時前
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
02:00
大埔宏福苑五級火｜災難遇害者辨認組再入火場搜索 部分單位曝光盡化灰燼
突發
9小時前
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
TVB索女主播低調辦浪漫婚禮 與新婚老公情深對望 產後狀態極佳BB樣貌首曝光
影視圈
5小時前