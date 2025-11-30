章瑩穎被殺8年︱父親盼赴美見兇手 追問愛女棄屍位置

中國訪問學者章瑩穎8年前在美國被殺，雖然兇手被判囚終身，但章的家人至今仍未釋懷。內地「極目新聞」近日再訪章瑩穎的父母，二人仍希望有機會再到美國，希望能找到女兒的遺體。



2017年6月9日，中國訪問學者章瑩穎在美國伊利諾伊大學附近失蹤，隨後證實被害。兩年後，法院判定兇手克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架和謀殺罪成，被判處終身監禁。惟兇手一直未有透露章瑩穎棄屍地點，亦未有向章的家人道歉和任何賠償。

相關新聞：章瑩穎遺體 或被棄堆填區

極目新聞報道，章瑩穎父母章榮高和葉麗鳳住在福建南平市，他們至今仍無法相信女兒離去的事實，仍在等她回家。章榮高每逢晚上睡不著，即使明知視像通話要求一定無法接通，但仍會致電女兒，又重覆播放女兒生前唱的歌。



事發後，克里斯坦森一直沒有交代章瑩穎的遺骸下落，律師曾稱遺骸可能在某垃圾堆填區內，填埋前垃圾會被壓縮，「屍體體積可能比一部手機還要小」。這讓章瑩穎雙親心碎不已。

章榮高表示，自己想再次去美國，請律師或檢察官去監獄裡找克里斯坦森，問他當年究竟將女兒的遺骸扔哪裡。

相關新聞：章瑩穎遭綁架殘殺案 被告認強姦後割頭棄屍

章瑩穎小時和弟弟住在二樓，房子隔音不好。女兒升讀高中時，父親在原來的三層樓房頂部加建閣樓，供章瑩穎溫習。她曾高興地對父母說，未來自己一定會有更加安靜漂亮的房間。



今年，有義工根據章瑩穎生前照片做了個布娃娃，還設計模型房間，讓代表著章瑩穎的布公仔放在模型。章榮高夫妻將模型擺在閣樓上，覺得那就是女兒上高中時就夢想過的「房間」。