大愛女子年赴百場婚宴「佔便宜」？ 為120隻流浪動物溫飽奔走

收養流浪毛孩，照顧開支難免為經濟帶來壓力。近日，雲南保山27歲的宣宣，因為到過百場婚宴「佔便宜」而成為熱話。因為她想到一個好方法，成功讓收養的流浪動物不用餓，又可減輕開支。



內地「齊魯在線」報道，自2022年起，宣宣開始收養流浪動物，數量慢慢增至120隻。面對龐大的照顧開支，單靠宣宣的工資根本撐不住。偶然一次參加婚宴的經歷，她想到婚宴上常有大量剩菜被丟棄，若能拿來餵動物，可緩解經濟壓力。

為收養的流浪動物得溫飽，宣宣到婚宴收集廚餘。

從那時開始，宣宣就啟動「婚宴打包」日子。她會特意選好日子，提早聯絡新人表明來意，打包清淡剩菜餵動物，並送上紅包致意。她專挑清蒸魚、白灼蝦這類沒怎麼動過的菜，徒手快速打包。雖然有時候會感受到旁人異樣的目光，讓她覺得尷尬，但一想到家裡等着吃飯的毛孩，她就堅持了下來。

月省千元開支

回家後，宣宣會反復清洗和煮沸餸菜，去除多餘油鹽和魚骨，才與貓句糧混合。毛孩能健康生活，既能每月能節省下一、兩千元，還減少食物浪費。



有網民質疑宣宣到婚宴「黐飲黐食」，惟其實她每次到場都向新人送上約100元（人民幣‧下同）的利是，而胸火帶走的只是沒被動過的清淡剩菜。



宣宣做法獲得雲南、四川等地部分酒店和婚慶公司的支持，還有不少新人主動邀請她去自己的婚宴打包。亦有人稱讚她對流浪動物的愛心，用「紅包換剩菜」的方式，既減少了餐飲浪費，又守住了對他人的尊重，讓善意形成了循環。