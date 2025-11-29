打工仔悲歌︱去廁所被計時？ 網傳南京公司向違規者罰¥450蚊

打工仔去廁所要限時？周四（27日），有內地網民公開一段聊天記錄顯示，一家公司拍攝多名員工在廁所的照片，同時記錄他們進出廁所的時間。網民指，涉事的公司位於江蘇南京市江寧區，公司要求工人如廁時間不超過15分鐘，否則將罰款450元（人民幣‧下同）。當區宣傳部工作人員表示，將前去了解此事。



據聊天記錄截圖顯示，今年3月18日至20日期間，有人拍攝8名身穿制服的員工在廁所的圖片，逐一標註每人進出廁所時間。從標注時間來看，8人如廁時約12分鐘至16分鐘。網民補充，涉事企業為南京某零部件公司。

有人記錄員工去廁所的進出時間。縱展新聞

事件引起網上熱議，有人戲稱拍照的人為「廁所所長」，亦有人指「這廠真這樣，我幹過三個月就跑了」。



內地縱覽新聞報道，發布截圖網民表示，自己曾是南京某零部件公司的工人，聊天記錄可追溯至今年3月，是一名員工向公司管理層匯報工人的如廁情況後，有人轉發至部門群組內。

該網民透露，公司安排人員不定期到廁所查看工人的如廁時間，並明確規定工場工人單次如廁時間不得超過15分鐘，否則將罰款450元。廁所門口還安裝監控設備，若被認定為多次如廁，同樣會面臨罰款。至於「多次」定議，則全看管理層心情。有工人為避免罰款，即使肚屙情況也要強忍。



周四當日，該公司人事部工作人員表示，他們與工場不在一處辦公，並不清楚關於工人如廁的相關規定。南京市江寧區委宣傳部工作人員當日表示，將前去了解此事。

