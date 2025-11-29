全國極度乾燥︱湖北相對濕度最低僅9% 專家預測潤燥關鍵時間

內地大部地區近日雨雪稀少，空氣乾燥，即使南方也陷入少有的乾燥狀態。南方周四 （27日）部分城市相對濕度甚至低於20%，像湖北羅田，最小相對濕度只有9%，打破當地11月最乾燥紀錄。



中國天氣網氣像分析師于群分析，每年11月，夏季風撤退後，南方晴朗乾燥的天氣會變多。今年11月下旬，冷空氣雖然頻繁，但「乾冷」屬性突出，降水大幅偏少，從近10天降水距平實況來看，中東部大部地區降水較常年同期普遍偏少80%以上。加之乾燥的北風吹走了空的水汽，導致空氣相對濕度進一步降低。



于群表示，中國於周五至周日（28至30日）大部地區乾燥的局面將會持續，內蒙古東部、東北一帶是全國降水最頻繁的區域。西北地區到華北平原一帶，周五至周六三天越來越乾燥，30日下午山西、河北部分地區相對濕度可能低於10%，要格外警惕火災的發生。



12月初隨著暖濕氣流開始增強，配合冷空氣南下，12月2日至3日南方將出現一輪較大範圍降雨天氣，雨勢雖然不強，但能起到「潤燥」作用。

