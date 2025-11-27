Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火︱深圳消防蓮塘集結 官方：例行測試

更新時間：14:52 2025-11-27 HKT
發佈時間：14:51 2025-11-27 HKT

大埔正進行外牆維修的宏福苑，26日下午有大廈外牆竹棚圍網起火，火勢失控迅速蔓延至全屋苑八幢中的七幢大樓，至今已造成44死逾71人受傷。26日晚，深圳蓮塘有大量消防部隊集結，坊間及部份內媒估計或是集結候命準備隨時來港支援救人滅火。深圳有媒體27日報道，指據深圳消防部門消息，蓮塘口岸外的消防是在進行例行測試。特首李家超凌晨亦回應深圳消防跨境支援傳聞，指經評估，消防處認為有足夠人手滅火，感謝周邊城市關心。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援

香港及內地網絡26日晚間，陸續有大量香港或內地網民發帖，提供照片及影片顯示，有大批深圳消防車及人員在市內趕赴蓮塘口岸方向，沿路有交通開路指揮。

相關新聞：大埔宏福苑五級火．直播｜增至最少44人死逾71傷 3工程公司負責人涉「誤殺」被捕

由於香港大埔宏福苑發生空前火災，網民紛紛猜測深圳消防大規模在蓮塘口岸集結待命，準備隨時來港支援。之後，亦有多家內媒報道，指相信深圳消防是集結候命，有需要便即跨境來港支援大埔火災。

深圳晚報27日早上報道，指在深圳消防部門求證獲知，深圳消防在蓮塘口岸拉動集結，是例行的拉動測試，目前深圳消防隊伍並未前往特別行政區支援。

特首李家超則在凌晨回應媒體時表示，消防處評估過有足夠人手滅火，他感謝周邊城市關心。消防處方面亦證實，未有向內地提出要求支援。

 

