大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援

據央視新聞，習近平向香港新界大埔區住宅樓重大火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支援香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支援做好救援工作。目前，相關工作正在進行中。

相關新聞：LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 7座大廈被波及 增至13人死亡多人受傷

大埔宏福苑發生五級大火。曾志恒攝
大埔宏福苑五級火。 伍明輝攝
宏福苑今午棚架起火，火勢失控已波及七座大廈，造成最少13人死亡多人受傷。

 
 

LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
