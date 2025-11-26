大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援

據央視新聞，習近平向香港新界大埔區住宅樓重大火災事故遇難人員和殉職的消防員表示哀悼，對遇難者家屬和受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間瞭解火災救援和人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支援香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支援做好救援工作。目前，相關工作正在進行中。



相關新聞：LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 7座大廈被波及 增至13人死亡多人受傷

大埔宏福苑發生五級大火。曾志恒攝

大埔宏福苑五級火。 伍明輝攝

宏福苑今午棚架起火，火勢失控已波及七座大廈，造成最少13人死亡多人受傷。