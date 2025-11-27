大埔宏福苑五級火｜騰訊、阿里、螞蟻、小米、字節跳動等共捐款6000萬港元 支援香港火災救援

大埔宏福苑五級火，至今造成55人死亡。中國各界支援香港火災救援，紛紛捐款。除了中國紅十字會已宣布捐贈200萬元人民幣外，騰訊、阿里、螞蟻、小米、字節跳動等內地各互聯網企業第一時間開啟捐款，支援香港火災救援。

AlipayHK設專項捐助通道

11月27日，螞蟻集團和在港企業Alipay HK首批捐贈1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。據了解，AlipayHK首頁已開設專項援助通道，方便香港市民第一時間參與慈善機構的救援項目。

螞蟻集團表示，向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。螞蟻集團將持續關注救援情況，並和公益夥伴們一起努力，盡我們所能幫助受災同胞早日渡過難關。

11月27日，馬雲公益基金會宣布緊急捐贈3000萬港元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向冒著生命危險英勇救火的消防員和應急人員及其家庭提供幫助。

阿里巴巴也宣布已緊急啟動首批捐款2000萬港元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。同時，也已啟動應急救災響應機制，菜鳥等業務正調動最近距離食物、被褥等應急物資，送往受災地，幫助有需要居民渡過難關。

同日，雷軍發文表示：香港小米基金會捐贈1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援。祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。

騰訊基金會上午官宣，騰訊公益慈善基金會（香港）啟動首批捐款1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。騰訊表示，將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日恢復正常。

字節跳動午後宣佈，字節跳動（香港）啟動捐贈1000萬港元，捐款將用於受災人群的緊急救援與過渡安置，並助力災後社區的恢復工作。

字節跳動表示，向恪盡職守、全力投入救援的消防與救護人員，以及積極參與賑災的各界團體致以崇高的敬意。將持續關注賑災救援情況，並根據實際災情和需求，與各方保持密切協作。同根互助，共渡難關。衷心祈願受災居民平安，生活早日恢復正常。

李寧集團宣布捐贈2000萬港元現金及裝備；特步捐贈2000萬港元現金及裝備，用於香港大埔受災同胞災後安置所需；富貴鳥集團捐贈總額500萬港元現金及裝備。

據央視新聞此前報道，中國紅十字會總會於今天（27日）向香港紅十字會捐贈200萬元人民幣，用於火災的應急救援和人道救助，並將根據救災需要提供後續支援。

