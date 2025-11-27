Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜騰訊、阿里、螞蟻、小米、字節跳動等共捐款6000萬港元 支援香港火災救援

即時中國
更新時間：16:44 2025-11-27 HKT
發佈時間：16:44 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五級火，至今造成55人死亡。中國各界支援香港火災救援，紛紛捐款。除了中國紅十字會已宣布捐贈200萬元人民幣外，騰訊、阿里、螞蟻、小米、字節跳動等內地各互聯網企業第一時間開啟捐款，支援香港火災救援。

AlipayHK設專項捐助通道

11月27日，螞蟻集團和在港企業Alipay HK首批捐贈1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。據了解，AlipayHK首頁已開設專項援助通道，方便香港市民第一時間參與慈善機構的救援項目。

螞蟻集團表示，向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。螞蟻集團將持續關注救援情況，並和公益夥伴們一起努力，盡我們所能幫助受災同胞早日渡過難關。

11月27日，馬雲公益基金會宣布緊急捐贈3000萬港元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向冒著生命危險英勇救火的消防員和應急人員及其家庭提供幫助。

阿里巴巴也宣布已緊急啟動首批捐款2000萬港元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。同時，也已啟動應急救災響應機制，菜鳥等業務正調動最近距離食物、被褥等應急物資，送往受災地，幫助有需要居民渡過難關。

同日，雷軍發文表示：香港小米基金會捐贈1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援。祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日渡過難關。

騰訊基金會上午官宣，騰訊公益慈善基金會（香港）啟動首批捐款1000萬港元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。騰訊表示，將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日恢復正常。

字節跳動午後宣佈，字節跳動（香港）啟動捐贈1000萬港元，捐款將用於受災人群的緊急救援與過渡安置，並助力災後社區的恢復工作。

字節跳動表示，向恪盡職守、全力投入救援的消防與救護人員，以及積極參與賑災的各界團體致以崇高的敬意。將持續關注賑災救援情況，並根據實際災情和需求，與各方保持密切協作。同根互助，共渡難關。衷心祈願受災居民平安，生活早日恢復正常。

李寧集團宣布捐贈2000萬港元現金及裝備；特步捐贈2000萬港元現金及裝備，用於香港大埔受災同胞災後安置所需；富貴鳥集團捐贈總額500萬港元現金及裝備。

據央視新聞此前報道，中國紅十字會總會於今天（27日）向香港紅十字會捐贈200萬元人民幣，用於火災的應急救援和人道救助，並將根據救災需要提供後續支援。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜習近平向死傷者慰問 要求駐港聯絡辦全力支援

大埔宏福苑五級火死亡人數增至55人，包括一名消防人員。警方凌晨拘捕3名本地男子涉嫌誤殺，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，目前仍被扣查。

相關新聞：大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
40分鐘前
大埔宏福苑五級火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火勢受控 李家超視察災場
突發
4小時前
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
01:51
大埔宏福苑五級火丨MAMA緊急改內容火焰舞台消失 傳周潤發楊紫瓊不出席 大會公開最新安排
影視圈
4小時前
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五級大火｜最後通話聽妻喊「好大煙 頂唔順」 丈夫盼妻子盡快獲救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社會
5小時前
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
大埔宏福苑五級火｜李嘉誠基金會捐3000萬支援火災 周大福集團捐2000萬 小米及騰訊基金會各捐1000萬
商業創科
2小時前
大埔宏福苑五級火丨主播陳嘉欣聲音顫抖報道慘劇 誤傳家園被毀獲全港力撐專業表現
大埔宏福苑五級火丨主播陳嘉欣聲音顫抖報道慘劇 誤傳家園被毀獲全港力撐專業表現
影視圈
4小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成長痕跡一夜清零 字字泣血全網動容：「This is my first death」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五級火丨特約演員林子幸被轟推銷保險「發死人財」 TVB發聲明割席強烈譴責 林子幸深夜道歉
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 當區區議員黃碧嬌：不清楚工程最新進度不便回應
00:38
大埔宏福苑五級火︱曾任法團顧問 民建聯黃碧嬌：無參與招標決策 離任後對維修工程不知情
政情
2小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防拍拖10年 女友發帖道別：你係我嘅驕傲 好想再拖住你隻手
大埔宏福苑五級火｜殉職消防拍拖10年 女友發帖道別：你係我嘅驕傲 好想再拖住你隻手
突發
53分鐘前