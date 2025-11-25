湖南老闆被追薪翌日自殺 遺屬反告舊伙記索賠逾20萬

湖南今年有企業老闆被舊員工追討2萬多元人民幣欠薪，翌日老闆自殺身亡。死者家人反告舊員工，要對方承擔兩成責任賠償20多萬元。案件一審被駁回。

稱重創人格尊嚴始尋死

紅星新聞報道，死者李某與人合營一企業，被告況某2017年起在其公司任職，2020年起被拖欠2萬多元工資。

況某今年3月向李某追薪，雙方爆發爭吵，李某翌日上吊身亡。

死者家，況某私闖民宅吵嚷追薪，令李某的人格尊嚴和社會評價造成了極大的貶損，況某的不當行為是致使李某亡故的主要原因，應當承擔賠償責任。請求判決被告對原告的損失承擔20%責任，賠償原告損失214422.8元。

湖南省永州市冷水灘區人民法院一審指，死者為具有完全行為能力的成年人，其上吊自殺導致窒息死亡是其自主行為導致的後果，與被告況某去追討勞動報酬的行為無法律上的因果關係，李某上吊自殺導致死亡的後果應由其自己負擔，一審駁回了李某家人的全部訴訟請求。

