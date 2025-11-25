內地「尿袋」最嚴新規明年落地 料3C認證失效市面僅半數產品可過關

內地移動電源（內地稱充電寶，港稱尿袋）市場將迎來大變天，有內媒報道，一份「史上最嚴」的充電寶新規將落地，目前市場上僅約一半產品有望通過新認證，無法滿足新標技術要求，將被迫退出市場。

料明年6月實施

據《藍鯨新聞》獨家報道，內地工信部已於10月及11月多次組織召開《移動電源安全技術規範》徵求意見稿研討會。報道獲悉的一份《移動電源安全技術規範》（徵求意見稿）（以下簡稱「新規」）顯示，與舊標準相比，新國標在整機、線路板和電芯三大技術領域提出了數十項嚴苛改進。

「經過三四輪研討會，目前標準已基本定稿，預計12月公示，2026年2月正式發布，同年6月起實施。新規落地後，原有3C認證規定將全面失效。」報道引述參會企業負責人稱。

值得注意的是，在航空運輸管理方面，「已獲3C認證的產品以後仍可攜帶登機。」據上述知情人士預估，隨著2026年新標準正式加嚴執行，目前市場上僅約一半產品有望通過新認證。

「這不僅是技術升級，更是一場行業大考。」一位充電寶供應鏈資深人士，向藍鯨記者如此評價稱。

上述參會企業負責人也預估，新規實施後，預計將有近七成現有產能，因無法滿足新標技術要求，將被迫退出移動電源市場。

