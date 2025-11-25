四川醉漢打賭吞下打火機 30年後腹痛醫生用「這東西」取出

四川省成都市一名男子因腹痛就醫，接受胃鏡檢查時，醫生竟在胃部深處發現一個發黑的長方體異物，竟是一個打火機，男子憶起這是30多年前喝醉跟人打賭吞下的，醫生巧用安全套取出，打火機表面覆蓋黑色腐物但結構完整。

取出打火機結構基本完整

綜合內媒報道，四川成都一鄧姓男子酒後與人打賭吞了一個打火機，30多年來，他的身體未出現明顯不適，偶有腹痛，服藥也能緩解。直到一個月前，他開始感到腹部持續脹痛，這才去醫院做了胃鏡檢查。

醫生指出，當內鏡探頭送入胃部後，在螢幕上看到一個形似打火機的黑色長方體，「異物表面非常光滑，異物鉗怎麼夾都滑開，完全沒有著力點，只能先放棄。」

這名男子坦言，「大概是1991年或1992年，我跟朋友喝酒打賭，說他敢吞我也敢吞。結果一下就吞進去了。」鄧男坦言，當時根本沒當回事，「以為會自然排出，沒想到一直在裡面」。鄧妻和鄧男兒子獲悉後，非常震驚，連醫護人員也感到不可思議。

結果，醫生團隊通過胃鏡將一個安全套送入胃腔，緩緩將整個打火機套入其中，最後通過異物鉗將其緩慢拖拽出口腔，整個過程約20分鐘。取出的打火機長約7厘米，外層覆蓋黑色腐物。

醫生強調，打火機含易燃氣體，一旦泄漏或與胃酸反應，「可能造成穿孔或危及生命」。吞食硬幣、紐扣電池、磁力珠等異物的事件時常發生，尤其多發於兒童。一旦發生，請及時就醫。

