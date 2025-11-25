Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

江蘇台辦主任簡歷遭撤下 曾評金門撞船案惹議

即時中國
更新時間：08:37 2025-11-25 HKT
發佈時間：08:36 2025-11-25 HKT

江蘇省政府台灣事務辦公室主任練月琴的簡歷被官方撤下，江蘇省台辦主任一職目前空缺。練月琴已從公共視野中消失逾一月，她去年曾以「情緒會冷靜」評論大陸漁船金門翻覆案，遭到大陸網民批評。

新加坡《聯合早報》報道，江蘇省台辦官網的主任一欄目前已是空缺狀態，不再顯示練月琴的名字，她的簡歷、歷史活動報道均被撤下，3名副主任孫繼兵、封志成、郭玉振的相關訊息則依然正常顯示。

54歲的練月琴是江蘇金壇人，曾任江蘇省委統戰部副部長等職，2018年擔任江蘇省委台辦、省政府台辦主任，也是全國人大代表。公開訊息顯示，練月琴最後一次公開出席官方活動，是10月16日至18日在江蘇淮安市舉辦的第19屆台商論壇。

一艘大陸快艇去年2月駛入金門海域，台灣海巡署人員追緝過程中，快艇翻沉造成大陸船員兩死。據台媒報道，練月琴去年3月在北京參加人大會議期間，被問及事件會否影響兩岸交流時，她回應稱，相信大家會逐漸冷靜下來，引起不少大陸網民批評。

