粵車南下︱首批1700個抽籤結果公佈 12月23日起可入市區

更新時間：13:49 2025-11-24 HKT
發佈時間：13:49 2025-11-24 HKT

「粵車南下」備受民眾關注，首輪的1700個名額抽籤結果公佈。12月23日起可以駛入香港市區，初期每日設100個名額，最多停留3天。

廣東新聞聯播報道，「粵車南下」首輪中籤車主，可於12月9日9時起按指引辦理相關手續，完成審批的車輛，12月23日零時起，可以按規定駛入香港市區。

「粵車南下」香港政策分為香港口岸停車場政策和粵車進入香港市區兩項政策，第一批先開放4個城市（廣州、珠海、江門、中山），半年後推廣到全省其他地市。

相關新聞：粵車南下︱首名司機來自珠海 送朋友去香港機場：過關順暢快捷

11月1日9時起，香港機場管理局開始接受廣東私家車車主預約香港機場停車泊位申請；

11月15日零時起，獲准的廣東私家車車主可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港口岸自動化停車場；

11月1日9時起至11月20日24時止，符合進入香港市區條件的廣東私家車車主可以報名參加首批12月份受理名額（按每日受理100個、17個工作日計算，共1700個）的抽籤；

11月23日10時抽籤、12月9日9時接受中籤者申請；

12月23日零時起，獲准的廣東私家車車主就可於成功預約後駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入香港市區。

 

