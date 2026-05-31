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亨利拆局│練馬師王吼呂健威

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-31 HKT

方嘉柏上日起孖重登榜首，鬥志表露無遺，然而今戰跑沙田，數據顯示唔到佢威，即使今次九駒列陣，練馬師王實在無理由捧場。至於其他馬房，陣容較似樣計有蔡、羅、呂、姚，範圍唔算闊，由於預期蔡約翰賠率較熱，我寧取較有肉食的呂健威。

事實上，威哥今期出馬十一匹，臨季尾仍大舉出兵，看來有心加入爭冠行列，而其中四駒是新上名馬，近況都有保證，應會乘着勇態繼續拼搏，先買一注練馬師王打底，然後再揀幾匹心水呂廄馬捧場，誠是今期理想投注策略。

重點爭分馬方面，「龍傲綾羅」上仗段速水準平常，但當日跑道有利前置，本身後追贏馬宜調升評價，況且今次排五檔，際遇會較上仗理想，潘頓再騎亦信得過。「勁勇皇駒」近兩仗跑千四都衝得勁，擺明路有專長，除非今日場地極不利追，否則仍有機會繼續破頂。「禪勝輝煌」里程見盡，今次排二檔應守包廂，有望出冷。「笑傲江湖」跑千二勝在路程正宗。

目標：呂健威

賠率：5

全日惡馬 第八場：龍傲綾羅

練馬師王最佳投注時機：第五場前

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