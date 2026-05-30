Dickson心水│「舞林盛宴」熱都要信

黃寶妮剛周三憑「小霸王」贏出谷草首場頭馬，回看賽事影片，才發現她這場勝仗得來不易，只要判斷有偏差，例如入直路揀大外疊衝刺，便可能最多獲季。當然，揀內疊亦有機會被困馬林，但卻是求勝的唯一路線。這場頭馬或許有運氣成分，但黃寶妮的判斷必是正確，希望她日後能更進一步，為馬場帶來活力。

第四場四班1200米，「舞林盛宴」上仗初出輸五乘許，落敗甚遠皆因三疊望空，被「鼓浪好友」與「利高八斗」頂足全程；但入直路後仍能交出追勁，足證有韌力。今仗排三檔，就算隔晚成大熱有點過分，亦要信一次。

第十一場三班1200米，「競駿皇者」前仗僅負於及後有佳績的「煌上」和「興馳千里」，面對今組對手已有着數，排外檔也不怕。

第四場：5舞林盛宴

第十一場：5競駿皇者