Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「舞林盛宴」熱都要信

名家專欄
更新時間：18:42 2026-05-30 HKT
發佈時間：18:42 2026-05-30 HKT

黃寶妮剛周三憑「小霸王」贏出谷草首場頭馬，回看賽事影片，才發現她這場勝仗得來不易，只要判斷有偏差，例如入直路揀大外疊衝刺，便可能最多獲季。當然，揀內疊亦有機會被困馬林，但卻是求勝的唯一路線。這場頭馬或許有運氣成分，但黃寶妮的判斷必是正確，希望她日後能更進一步，為馬場帶來活力。

第四場四班1200米，「舞林盛宴」上仗初出輸五乘許，落敗甚遠皆因三疊望空，被「鼓浪好友」與「利高八斗」頂足全程；但入直路後仍能交出追勁，足證有韌力。今仗排三檔，就算隔晚成大熱有點過分，亦要信一次。

第十一場三班1200米，「競駿皇者」前仗僅負於及後有佳績的「煌上」和「興馳千里」，面對今組對手已有着數，排外檔也不怕。

第四場：5舞林盛宴
第十一場：5競駿皇者

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
11小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
10小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
13小時前
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
「關門黨」太子站硬搶手袋 女事主扯實唔放變車廂拔河 目擊者提醒「一類人」要格外留神｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
擬東涌新屋邨開舖做生意 翔東邨準老闆上網求生意大計 網民獻計做「呢行」實賺｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
2026-05-29 19:49 HKT
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
2026-05-29 19:00 HKT
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
莫氏雞煲︱老闆靠流量清還債務 「計劃三年後退休」
即時中國
4小時前
羅便臣道火警｜昏迷3男女危殆 單位有吸毒工具 大門被梳化阻擋
02:09
羅便臣道火警｜64歲男住戶及兩內地女危殆 單位有冰壺 梳化擋大門
突發
1小時前
周六福為內地知名珠寶商。
周六福為「售賣不合格足銀手鐲」致歉
即時中國
9小時前