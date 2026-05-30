Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「首飾天空」繼續追落後

名家專欄
更新時間：14:30 2026-05-30 HKT
發佈時間：14:30 2026-05-30 HKT

香港地但凡邊樣嘢做得出色，都會有人仿傚，以往賣奶茶搵錢，跟住家樂坊對開清一色賣珍珠奶茶；依家匹克球有利可圖，好多人都開匹克球館搵真銀。連外籍騎師都入鄉隨俗，或者大家聽得卡爾讚潘獸醫多，呢排傳承咗畀艾兆禮。

上賽日第六場「彩虹七色」上緊大石斜坡已被收停，賽後威哥無奈至極，真獸醫亦搵唔到任何異常之處，而馬匹之後必須試閘及格才能出賽。當時卡爾過緊六寶，好彩該場卡爾手痕包埋「風采人生」，如果唔係真係喊都無謂。

卡爾相信風水輪流轉，人亦有三衰六旺，艾兆禮食齋四期，有時真係衰開有條路。雖然驚咗佢個人，但以馬論馬，「首飾天空」確難捨棄。此駒休息一年，上個月復出已經橫掃兩場，假如唔係健康影響進度，依家分分鐘贏埋大賽。今組對手頗強，但佢有追落後概念。呢場「首飾天空」負輕磅，遇馬少場合，預期有步速，點計都無有怕。

第三場：2天福、1禾道豐、12嘉應光彩
第七場：7首飾天空、1合夥奔馳、6    時時歡聲

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星 父愛大爆發網民促認做契仔 童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
6小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
5小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
19小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
8小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
19小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
20小時前
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
00:37
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
28分鐘前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
16小時前
公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮
公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
即時體育
17小時前