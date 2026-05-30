卡爾心水│「首飾天空」繼續追落後

香港地但凡邊樣嘢做得出色，都會有人仿傚，以往賣奶茶搵錢，跟住家樂坊對開清一色賣珍珠奶茶；依家匹克球有利可圖，好多人都開匹克球館搵真銀。連外籍騎師都入鄉隨俗，或者大家聽得卡爾讚潘獸醫多，呢排傳承咗畀艾兆禮。

上賽日第六場「彩虹七色」上緊大石斜坡已被收停，賽後威哥無奈至極，真獸醫亦搵唔到任何異常之處，而馬匹之後必須試閘及格才能出賽。當時卡爾過緊六寶，好彩該場卡爾手痕包埋「風采人生」，如果唔係真係喊都無謂。

卡爾相信風水輪流轉，人亦有三衰六旺，艾兆禮食齋四期，有時真係衰開有條路。雖然驚咗佢個人，但以馬論馬，「首飾天空」確難捨棄。此駒休息一年，上個月復出已經橫掃兩場，假如唔係健康影響進度，依家分分鐘贏埋大賽。今組對手頗強，但佢有追落後概念。呢場「首飾天空」負輕磅，遇馬少場合，預期有步速，點計都無有怕。

第三場：2天福、1禾道豐、12嘉應光彩

第七場：7首飾天空、1合夥奔馳、6 時時歡聲