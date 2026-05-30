Ian心水│「佰勝金龍」持續進步

第四場「鋁神」是四歲紐西蘭自購新馬，上季在港初出走勢理想，末段一度展現威脅力，可惜接近終點時遇意外；隨後休息三個多月，季尾復出跑兩場便歇暑。今季牠首回合能以短馬頭之先擊敗「福聚」，其餘蹄下敗將「品德寶寶」和「龍傲綾羅」亦非善類，表現出色；不過，贏馬後數仗演出未能再進一步。前仗「鋁神」轉投廖廄初出，連同上仗都有不俗追勢，今仗排位理想，並由贏馬拍檔潘頓執韁，值得重視。對手方面，「舞林盛宴」上仗初出備受追捧，早段跟守前列，末段乏力轉弱，表現一般；但經過實戰砥礪後，應有進步演出。此外，「電子好好」為四歲澳洲自購馬，來港前在當地勝出一千米與千四米，現評分較來港初期已減十分，近兩仗降至四班亦開始接近，可作冷配。

第六場「佰勝金龍」這匹出自香港國際馬匹拍賣會的四歲馬，近仗持續進步，前仗大幅增程初跑二千二百米，難度甚高，最終以一個馬位之先擊敗「雙贏」；上仗轉爭田草千八米，表現仍佳，終點前奮戰之下不敵負磅更輕的「夢照發」而屈居亞軍。今仗兩駒再碰頭，同場對手實力一般，仍有力構成連贏。此外，「安可」曾六戰田草二千米獲一冠兩季，今仗排位是近期較佳的一次，可望採取更主動的跑法，也是三甲之選。

第四場：7鋁神、5舞林盛宴、3電子好好

第六場：6佰勝金龍、12夢照發、3安可