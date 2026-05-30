Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「佰勝金龍」持續進步

名家專欄
更新時間：14:27 2026-05-30 HKT
發佈時間：14:27 2026-05-30 HKT

第四場「鋁神」是四歲紐西蘭自購新馬，上季在港初出走勢理想，末段一度展現威脅力，可惜接近終點時遇意外；隨後休息三個多月，季尾復出跑兩場便歇暑。今季牠首回合能以短馬頭之先擊敗「福聚」，其餘蹄下敗將「品德寶寶」和「龍傲綾羅」亦非善類，表現出色；不過，贏馬後數仗演出未能再進一步。前仗「鋁神」轉投廖廄初出，連同上仗都有不俗追勢，今仗排位理想，並由贏馬拍檔潘頓執韁，值得重視。對手方面，「舞林盛宴」上仗初出備受追捧，早段跟守前列，末段乏力轉弱，表現一般；但經過實戰砥礪後，應有進步演出。此外，「電子好好」為四歲澳洲自購馬，來港前在當地勝出一千米與千四米，現評分較來港初期已減十分，近兩仗降至四班亦開始接近，可作冷配。

第六場「佰勝金龍」這匹出自香港國際馬匹拍賣會的四歲馬，近仗持續進步，前仗大幅增程初跑二千二百米，難度甚高，最終以一個馬位之先擊敗「雙贏」；上仗轉爭田草千八米，表現仍佳，終點前奮戰之下不敵負磅更輕的「夢照發」而屈居亞軍。今仗兩駒再碰頭，同場對手實力一般，仍有力構成連贏。此外，「安可」曾六戰田草二千米獲一冠兩季，今仗排位是近期較佳的一次，可望採取更主動的跑法，也是三甲之選。

第四場：7鋁神、5舞林盛宴、3電子好好
第六場：6佰勝金龍、12夢照發、3安可

最Hit
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星 父愛大爆發網民促認做契仔 童星曾合作李連杰現已進軍國際
周潤發哽咽緊擁32年前合作童星  父愛大爆發網民促認做契仔  童星曾合作李連杰現已進軍國際
影視圈
6小時前
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影視圈
5小時前
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
TVB年中節目巡禮2026丨合照排位曝光陳豪穩企C位 「失寵視后」收復失地？ 最索人妻離奇唔見影
影視圈
19小時前
深圳OL食完外賣霸王餐「惡意投訴」，害騎手扣分遭全網討伐，驚揭全公司集體操作。
00:41
外賣霸王餐｜深圳OL食完訛稱「未收到」 害騎手扣分遭全網討伐 驚揭全公司集體操作｜有片
即時中國
8小時前
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
將軍澳茶飲店1招趕絕「齋坐」！長者疑失「打躉愛店」 網民議論紛紛：轉頭咪又返嚟
飲食
19小時前
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人
影視圈
20小時前
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 消防救出1男2女昏迷送院
00:37
半山羅便臣道住宅單位起火冒煙 1男2女昏迷送院 重案組跟進調查
突發
25分鐘前
切薩雷塔隆內路。 USMIA
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
16小時前
公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮
公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰
即時體育
17小時前