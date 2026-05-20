廖事如神│「本領非凡」本領富足

剛周日田賽全日受天雨影響，跑道對主動型馬匹極有利，賽事時間亦相對慢。戰至季尾，大家不但要考慮賽績，更要考慮變化場地方可提高勝算。今晚谷賽則受天氣影響的可能較低，且看近期較靜的方嘉柏有否收穫。

第一場五班一千米，具爭勝水準的馬不多。「皇金合」近來較為穩定，值得信賴。此駒季初已於沙田千二米以放頭跑法入Q，及後多仗一直保持銳利前速，雖然仍未開齋，但以五班馬而言起碼表現連貫，前速甚穩定。506場次當日的場地大利外疊後上，「皇金合」仍能保住一席，敗於班底較高之「風采人生」及「銀亮濠俠」，今仗抽黃金一檔，勢必把握機會。「英雄豪邁」輾轉降至五班，轉投徐雨石馬房後狀態略進，初在五班跑勝程不容忽視。「運籌帷幄」季初早已在四班跑近，五歲馬未見盡，隨時迎來反彈。「太行美景」受傷患困擾，今季終納入正軌。排檔轉佳下，有力爭一席位置。

第二場四班一哩。「本領非凡」今季忠心準繩，同程獲一冠三亞且常有獎金，一直保養得宜，無論狀態或競賽意慾均長期維持高水平；上仗627場次負134磅之下，敗於質新馬「贏玥」獲亞並不失禮，是次排三檔起步且放頭馬不多，有力以上仗跟前跑法應戰。「唯美主義」曾贏三班，可惜一向跑法被動且不易操控，需多項因素配合才可交出表現，但現時評分已比季初低二十二分，足足一個班次有多，只要保持基本水準，已有能力出冷。「隨緣得勝」今季在谷中找到出路，於此程一再與強手跑近，586場次僅以短距離輸於「上浦福旺」，對方再出再捷，論賽績水準相當可信。

廖浩賢精選

第一場 7 皇金合 1 英雄豪邁

2 運籌帷幄 11 太行美景

第二場 2 本領非凡 6 唯美主義

10 隨緣得勝 11 林寶精神