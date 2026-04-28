Dickson心水│前仗亞軍「真叻仔」

今期跑馬地賽事，莫雷拉請假，近期狀態弗爆的艾兆禮又停賽，焦點自然落在潘頓與布文身上，他們剛周日分別憑「嘉應高昇」與「祝願」贏出一級賽，希望旺勢延續。

第六場四班1650米，「真叻仔」近兩仗轉戰谷草獲一亞一第五，前仗力追頭馬「爆出美麗」，力壓再出補中的「香港神駒」，狀態正銳；上仗全程守好位，入直路卻追勁欠奉，確實有點失望，但該役獲季的「榮利雙收」接戰贏馬，尚可歸咎對手太強。今仗換了一批對手，雖然換了楊明綸，但若交出前仗水準，有力贏馬而回。

第八場三班1200米，「喵喵怪」上仗遇着場地不利後上，本身全程走外疊亦追獲季軍，而蹄下敗將「三軍勇將」接戰竟能在田草補中，「喵喵怪」今仗重臨，負輕磅排四檔要秤先。

第六場：11真叻仔

第八場：12喵喵怪