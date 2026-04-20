甜甜小記│渡江締造「佐治傳奇」

周三晚出爭第四場四班千二米的「佐治傳奇」，在港三戰全入前四名，今首次渡江而戰部署頗特別。「佐治傳奇」由鄭加文、蔡敬業及李嘉俊三位年輕馬主所養，其中李嘉俊是伍廄「綠色最威」馬主，也是「綠色」系主理人李榮翰的兒子；目前李榮翰養的「綠色鐵驥」及「綠色鐵蹄」，均交由伍鵬志訓練。而鄭加文個人的「唯美主義」，同樣隸屬伍廄，足見他們對伍鵬志大力支持。

日前小記訪問鄭加文，他說：「『佐治傳奇』在港初出一役由潘頓主轡，被『大愛無疆』帶出大外疊嚴重受阻，但重拾平衡後再展開衝刺追入第二名；到第二次出賽時，潘頓覺得此馬的鬥心及狀態都與首戰時有所不同，我們估計牠或許受到被撞事件影響。於是伍鵬志向我們建議讓『佐治傳奇』運往從化重新做工夫，我們當然信任他的部署。」

「『佐治傳奇』上仗休後復出，在稍短的田草一千米跑獲季軍，潘明輝花了不少心機調教好牠；今仗跑谷草千二米預期合適，雖然排十二檔欠利，但我希望馬兒能夠取位順利，並且克服外檔難關。」鄭加文續說。

陳嘉甜