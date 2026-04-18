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卡爾心水│「偵探傳奇」繼續贏

名家專欄
更新時間：23:58 2026-04-18 HKT
發佈時間：23:58 2026-04-18 HKT

當年卡爾留學，和其他留學生住在寄宿家庭，有位同學經常不吃午餐，並養成習慣，後來有人忍唔住問佢，係咪有咩特別原因？佢就抛書包講出喬布斯嘅經典名言：「Stay Hungry Stay Foolish」，再解釋當人肚餓，讀書特別入腦。

卡爾饞嘴，覺得沒有需要，亦不願意靠捱餓達至目的。有人話，向觀音借庫要齋戒沐浴，荷媽喺《溏心風暴》都話「要割禾，先要彎腰」。當時卡爾覺得，有努力就有回報，對此不以為意。


以馬場為例，上場賽前「偵探傳奇」特別辣操，馬身有明顯變化，結果落班轉泥地終於出頭。贏完之後加七分，今次列陣第八場孭輕磅強配雷神，牌面優勢明顯得過分，但既然初出數仗已連番搏殺，交代完仍心存大欲，除非今日泥地嘅模式極端不利放頭或走内欄，否則極大機會打疊再贏。

「錶之極光」愈來愈成熟，今次排四檔，正如布文表示，今場因應形勢有好多Options，既然跑法有多個Options，照計會拼盡畀大家睇。

「友愛心得」唔怕隻馬，主要怕個鞍上人，不過袁幸堯係史上最快成為騎師王嘅見習生，證明佢係好嘢嚟，假如拖漏而跑出，我會成晚瞓唔着。

回歸本文頭段談及Hungry，唔一定要餓住個肚先叫有誠意。事實上，去酒樓揸住份《星島》刨馬，飲啖茶、食個包，都可以輕輕鬆鬆贏馬。英語上，Hungry意思不只是肚餓，也可解作對知識嘅渴求。當年推崇「捱餓溫習法」嗰位同學，唔知多年後嘅今日做緊咩呢？睇到佢兒時發奮向上嘅鬥心，即使並非天資聰敏，相信十年後嘅今日，上天應不會待薄佢。

第五場：3睿智多寶、10萬事勝利、9君達得
第八場：6偵探傳奇、3錶之極光、1友愛心得

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