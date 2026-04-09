甜甜小記│陶樺瑋自帶選馬邏輯

早前小記邀請「陶夢成真」馬主陶樺瑋分享其上月前往澳洲參與馬匹拍賣會競投的初體驗，他成功以55萬澳元買入心頭好Lot 406，目前該駒正在古摩亞牧場接受操練；今期小記會再邀請他暢談投馬過程中的難忘事。

陶樺瑋在香港和澳洲均有養馬，現時他和太太在港養有「陶夢成真」，同時也和一班志同道合的朋友，包括2019年港姐冠軍黃嘉雯等一起養有團體馬「飛馬座」和「丞匡掠影」。澳洲方面，陶樺瑋則以個人名義養有兩駒。

因聞悉今年復活節的殷利殊周歲馬拍賣會雲集全年最高身價及最高質素的周歲馬，陶樺瑋於是決定親身參與，他說：「我在投得Lot 406之前，其實先在拍賣會睇中兩駒，並有意慾競投，預算都是60萬澳元左右，但最後該兩匹馬都高出預算50%成交，因此未能購入。」

「不過，這也證明自己的眼光和一些大馬主相若；揀馬是一門深奧學問，我在此範疇是新手，拍賣前花了不少時間學習箇中學問，並在今次澳洲之行中實踐。自己心儀的馬匹被大馬主看中，於我來說是很大鼓舞，我會繼續努力學習，希望將來能夠引入更多良駒來港。」陶樺瑋續說。

陶樺瑋也分享其買馬篩選準則，他說：「出發前，我已有特定想買入的血統，大約有15駒符合條件，然後提早到場，逐一觀望、互動，再看感覺及眼緣；若互動期間，馬匹已很暴躁則不考慮 。最後便是獸醫報告，健康必須low risk（低風險）和建議可以來港作賽才會挑選。經過上述流程後，我只剩下三匹心儀馬可選擇，其中兩匹因為價格高於預算而沒有競投，另一匹正是我投得的Lot 406。」

目前Lot 406在古摩亞牧場接受訓練，陶樺瑋談到與該牧場合作緣由：「由於最近和朋友在外地購入了一匹馬，他向我介紹了古摩亞集團，今次決定把Lot 406交由集團訓練，希望馬兒健健康康，將來可以成材。」

按下圖睇更多相片：

陳嘉甜