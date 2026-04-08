廖事如神│「喜馬」未熟已夠惡

「嘉應高昇」輕取二級賽短途錦標，雖是意料中事，但潘頓早早收韁而破場地紀錄，卻令人始料不及。至於「金鑽貴人」力壓「祝願」，取得久違頭馬亦令人欣喜。觀乎今季四歲馬水準不差，期望冠軍賽馬日新舊馬合演精彩大戰。

第二場四班一哩，「爆出美麗」減分多時，上仗覓得首捷。此五歲自購馬過往早段速度平平，時常留後角逐，今季馬身再有成長，體形更壯且體重上升，早段速度亦有改善，可跟前緊隨前領馬。上仗正正以新跑法示人，結果輕鬆拋離贏馬。548場次的時間比起同日另一組，甚至同日的三班賽更快。以其之進幅，打疊贏馬非難事。「赤風驪」同樣日漸進步，過程閘廂內的問題已好轉，是次強配莫雷拉，隨時變身。「佳福駒」星味欠奉卻實而不華，不時殺低實力馬，今季兩捷同程加上狀態保持，居此組一樣要防。「隨緣得勝」分數已達有利水平，早前兩度敗於超班馬「翠兒威威」蹄下，不足為辱，仍有機會爭功。

第四場同樣跑四班一哩，方廄「喜馬」走規依然有不少進步空間，但未盡成熟下已能開齋，相信質素不俗。而且上場賽事形勢惡劣，全程望空走外疊蝕腳程仍能贏馬，殊不簡單，今仗由主帥莫雷拉壓陣，預期走規會有進步下，值得熱捧。「榮利雙收」一再於田草強組跑近，但始終難贏，今季曾曾轉戰谷草同程無功，但這次再渡江遇拆組，以其贏過田草的級數具威脅。「勁進駒」亦易位難贏，但勝在跑法主動可控制步速，推算處四班頂算有利，隨時反彈。「真叻仔」以三歲馬而言入局頗快，初跑谷草已幾乎贏馬，望蔡明紹能把握機會重勝頭馬。

廖浩賢精選

第二場 1 爆出美麗 3 赤風驪

6 佳福駒 12 隨緣得勝

第四場 7 喜馬 1 榮利雙收

2 勁進駒 11 真叻仔