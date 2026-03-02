甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心

昨日沙田賽事，小記入場採訪，碰到一些相熟馬主朋友，他們都關切地問起有關香港馬經傳媒現時在杜拜採訪的事宜。由於今次「昇瀧駒」出戰杜拜三級賽北風錦標，杜拜馬會沒有贊助免費酒店；香港馬會亦沒有贊助免費機票來回，因此今次前往杜拜採訪的記者攝記行家並不多。據馬會消息，香港一行二十六人的賽馬人員，包括「昇瀧駒」練馬師蘇偉賢和其太太、騎師田泰安與太太Xaviere與其女兒Isabelle、馬主、馬主朋友、蘇偉賢的馬房員工以及馬會隨行員工，目前正滯留在杜拜。賽馬事務執行總監夏定安透露，馬會已經掌握滯留人士的資料，各人安全，馬會與他們保持聯絡，並全力協助他們。

小記近日都有聯絡蘇偉賢和田泰安太太Xaviere，除了做訪問工作外，小記主要是想表達對他們的關懷。易地而處，騎練、馬主、馬房及馬會影視部人員都是為了代表香港派馬出外遠征的工作而努力奮鬥，萬萬估不到會遇到這些局勢突變，被逼滯留海外。如果換轉是小記，肯定嚇到三魂唔見七魄。蘇偉賢對小記說，由於外面有飛彈，因此會留守酒店，直至航班恢復升降為止。蘇偉賢說，十分感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助，練者還叫小記放心，他和太太會小心保重。田泰安和太太Xaviere都回覆小記，感謝各界的關心。小記祝願他們盡早有合適的航班，人馬都平平安安返回香港。

陳嘉甜