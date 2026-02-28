甜甜小記│「友瑩光」初配潘頓爭勝

「友瑩」系馬主楊毅和其太太胡佩君近期以「暴風一族」、「友瑩仁」及「友瑩亮」報捷，楊氏伉儷的「友瑩光」出爭第十場三班二千米。「友瑩光」上場配霍宏聲跑第十一名，賽後報告指出馬兒近二百米處時受困而未能望空，持續難以望空，其後於末段又再度勒避。「友瑩光」今場初配潘頓，潘頓曾經夥拍楊毅伉儷的香港短途良駒「友瑩格」在香港、新加坡和日本贏過不少大賽，與馬主是好朋友。

小記訪問楊毅，他說：「潘頓向廖康銘索騎『友瑩光』，練者透露馬兒近期狀態理想，有二千米長力，上場跑千八米際遇欠佳，希望今場遇有利形勢。」楊毅伉儷的團體馬「愛馬善」則列陣第十一場，力爭佳績。

陳嘉甜