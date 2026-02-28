Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│「友瑩光」初配潘頓爭勝

名家專欄
更新時間：14:45 2026-02-28 HKT
發佈時間：14:45 2026-02-28 HKT

「友瑩」系馬主楊毅和其太太胡佩君近期以「暴風一族」、「友瑩仁」及「友瑩亮」報捷，楊氏伉儷的「友瑩光」出爭第十場三班二千米。「友瑩光」上場配霍宏聲跑第十一名，賽後報告指出馬兒近二百米處時受困而未能望空，持續難以望空，其後於末段又再度勒避。「友瑩光」今場初配潘頓，潘頓曾經夥拍楊毅伉儷的香港短途良駒「友瑩格」在香港、新加坡和日本贏過不少大賽，與馬主是好朋友。

小記訪問楊毅，他說：「潘頓向廖康銘索騎『友瑩光』，練者透露馬兒近期狀態理想，有二千米長力，上場跑千八米際遇欠佳，希望今場遇有利形勢。」楊毅伉儷的團體馬「愛馬善」則列陣第十一場，力爭佳績。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
9小時前
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
2026-02-27 13:00 HKT
01:00
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突發
3小時前
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
佔用他人車頭當枱擺重嘢 車主勁心痛公審尖沙咀兩長髮女 再爆出另一自私惡行｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
前TVB「樓后」離港生活自爆對一人有虧欠 放下花旦面子學新事物 進駐豪宅環境清幽：唔想出街
影視圈
6小時前
01:06
北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查
突發
10小時前
伊朗局勢︱以色列宣佈襲擊伊朗　最高領袖辦公室附近遇襲︱不斷更新
即時國際
41分鐘前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
18小時前