廖事如神│「康昌之星」一檔聲大

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-25 HKT

剛戰沙田日賽，全城馬迷一同見證歷史一刻。馬王「嘉應高昇」順利十八連捷，打破「精英大師」紀錄，而且打破田草千四米場地紀錄，亦是田草千二米的紀錄保持者，而且連勝紀錄非常有機會延續，令人讚嘆。

第五場四班千二米。「魅力寶駒」近兩季出賽極為頻密，可惜已兩季未勝，事隔三年終重返四班，若論狀態，其實一直維持良好，甚少低落。賽績計，今季曾於三班同程負於「友愛心得」獲亞，該仗水準至少值三班中游，如今狀態未有低落，挾季內三班賽績出戰四班，班底實在有利，且其餘對手已見得七七八八，憑底質已可壓倒對手。「決一劍」上季於谷草出道已上名，翌仗更隨即補中，谷戰性能表露無遺。211場次初返四班幾乎勝出，之後表現未有承接，今仗轉開縫眼罩望有新鮮感之助。「銀刺勇士」今季六戰只一場失位置，準繩可靠。「彩虹七色」初配紀仁安，上場慢閘加上直路受困敗不足據。

第六場四班一哩，「康昌之星」數度跑近後終開齋，348場次雖說步速偏快有利發揮，但總時間為當晚三組一哩的最快，比三班同程足足快上五線九，今次休息充足加上操練完整，排一檔起步或可守前一格，整體形勢理想。「翠兒威威」上場造偏快步速一放到底，打疊贏馬表現可人，惟恐拼後隔三周負重上陣或打折扣，宜作配。「奮鬥輝煌」上季取得兩捷後，今季六戰全落第，如今評分降至有利水平，排二檔隨時殺入一席。「寶成智星」曾以不同跑法上名甚至贏馬，今季大幅走樣而減至比勝時更低分，伏兵之一。

廖浩賢精選

第五場    1    魅力寶駒    3    決一劍
    5    銀刺勇士    8    彩虹七色
第六場    2    康昌之星    1    翠兒威威
    5    奮鬥輝煌    7    寶成智星

