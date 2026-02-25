Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「花好月盈」德來容易

名家專欄
更新時間：01:00 2026-02-25 HKT
韋達馬房的短途馬「花好月盈」，季初在五班與四班谷草千二米凱旋而歸之後，雖然兩戰勝程都未能再添頭馬進帳，但陣上走勢甚佳，證明評分仍有上升空間。今仗列陣第四場再臨最佳途程，排中內檔，可望收復失地。

「花好月盈」前仗在班德禮胯下出戰谷草千二米，排七檔，沿途緊咬在四、五位，中段勒避失位之下，末段僅負頸位跑第三。該役頭馬「喵喵怪」勝出加分後，在同程負重三次入Q，如今已升上三班；該役跑第二的「官金騏」，賽後隨即升班。由此可見，「花好月盈」在四班的分量。

上仗，「花好月圓」易配布文捲土重來，排八檔，出閘失機並有擠阻，沿途留得頗後，處境被動，但末段仍能以勁勢撲上取得第二名，更只是僅負頭位，表現突出。賽後有個多月時間回氣與再作打磨，今仗回配班德禮，檔位內移至四檔，將能有更出色的發揮。

馬觀微

