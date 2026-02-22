Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「洪才」成冷可敲

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-22 HKT

今日大年初六又編排十一場賽事，賽期頻密下，上次日賽都有不少馬匹賽後被驗出健康問題而敗。雖然馬季剛過了一半，但馬匹體力過度消耗或已提前出現，加上評分緊湊，有些馬匹為爭勝付出了更多體力，又因有近績而成為熱門，當體力下降或形勢不就時，在季中階段便會冷門頻生，所以刨馬時更要望多兩眼欠近績之賽駒。

第六場「洪才」近仗名次毫無睇頭，但其實每仗都有落敗原因，先是109場次縱使快閘卻沿路走大外疊蝕位無數；之後轉跑谷草，除了考驗急彎窄場能力外，直路走最內欄無望空之餘，亦屬不利路段。

前仗「洪才」初跑田草千四米，早段步速偏快，再結合同場前五名馬匹均屬大後上馬包攬大局，跑獲一席第六名已屬反趨勢的好表現；再看上仗起步後全外疊競跑，屬毫無際遇可言的敗績。

回看「洪才」在季初039場次，於前快後偏快的段速下後追入位，而同場頭二馬「會當凌」及「朗日自強」之後均可在千四米建功；現在其評分較當時低七分，論條件於四班已有一定周旋能力，今仗成冷可敲。


波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/QP    2 3 5 6
第五場 WP    11
第六場 WP    13
混合過關三串七    共116注
 

