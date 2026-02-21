Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「大愛無疆」如釋重負

更新時間：18:37 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:37 2026-02-21 HKT

喜事不嫌多，呢幾日除咗狂收利是，亦都收到囍帖。人逢喜事精神爽，初三卡爾又中冷馬，貼到「至尊瑰寶」。呢排羅富全當旺兼有賀壽馬，昨日馬會卻公布化驗所消息，指全哥隻「紫荊盛勢」於一月十一日賽後驗出禁藥，現正跟進調查。

仲記得當日賽事爆到九彩，卡爾較少投注連贏，而比較多投注位置Q，皆因有些因素並非單靠刨馬便能拆解。不過，賽事已經跑完，派彩已經作實，作為馬迷只能輕歎有賭未為輸！

講番今個賽日，卡爾心水係第九場「大愛無疆」，呢匹年輕質新馬跑咗幾仗都入位，二月試閘有顯著進步，今仗升班如釋重負，搵巴度策騎會有分頭，不能走雞。

第九場：10大愛無疆、4冷娃、3健康快車
第十場：5超勁赤兔、8凌登、3開心勇駒

