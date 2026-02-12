甜甜小記│王文揚「粵港」愈開心

小記認識一些馬主朋友，不但對賽馬充滿熱情，還不遺餘力把此項運動推介給朋友，「帶贏來」及「粵港資駒」馬主經理人王文揚正是其中之一。

王文揚及其弟弟王家揚，在祖父及父親（兩位皆為馬主）耳濡目染之下，很早已經接觸賽馬，並躋身馬主行列。王文揚致力推廣賽馬年輕化，樂於與一班未養過馬的朋友合組賽馬團體，希望藉此感染身邊朋友養馬，把此項傳統運動傳承。

王氏兄弟在港養過不少馬，除了以個人名義養過「日日精彩」等駒外，也和家人及好友組成馬主團體，養過「帶榮來」、「帶盈來」及「酷霸王」等多駒。王文揚把賽馬看成一項運動，希望更多年輕人參與，更與弟弟王家揚廣邀朋友入場觀賽，培養他們對賽馬的興趣。近年王文揚與朋友合組的全部帶走團體，其名下「粵港資駒」早前在谷草打開勝門，賽後一班團體成員均相當高興。

談到集結「粵港資駒」馬主團體成員的過程，王文揚說：「『粵港資駒』不少成員都是新手馬主，我則在港養馬一段時間，雖不敢說資歷很深，但和家人、朋友都養過好幾駒，所以想來個突破，與一些從未養過馬的年輕人夾分養馬；我作為團體經理人，努力做好協調工作，與各成員好好溝通。我希望和他們一起經歷養馬過程中的各種起起跌跌，令多些朋友可一起養馬。」

「起初全部帶走團體的成員中，大約五、六人曾養馬，包括『久久』系的何生（何駿杰）等；而未養過馬的朋友們，最初也心大心細，我很開心他們選擇加入。坦白說，我們對『粵港資駒』有一定期望，但估不到牠跑至第三仗便可開齋，而且從後殺上、羸得漂亮；當晚我們一行人齊齊吶喊歡呼，見到成員們如此開心，可說是我最期待的畫面出現了，真的很難忘及滿足。」王文揚笑說。

王文揚表示，他和親友多年來養過不少馬，若要選最喜愛之馬，非「日日精彩」莫屬。王文揚說：「『日日精彩』由我和弟弟一起看視頻後挑選來港，牠勝出過不少賽事，包括三級賽洋紫荊短途錦標，又曾參與國際賽，帶給我們不少美好回憶。」

按下圖睇更多相片：

陳嘉甜