Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│王文揚「粵港」愈開心

名家專欄
更新時間：00:15 2026-02-12 HKT
發佈時間：00:15 2026-02-12 HKT

小記認識一些馬主朋友，不但對賽馬充滿熱情，還不遺餘力把此項運動推介給朋友，「帶贏來」及「粵港資駒」馬主經理人王文揚正是其中之一。

王文揚及其弟弟王家揚，在祖父及父親（兩位皆為馬主）耳濡目染之下，很早已經接觸賽馬，並躋身馬主行列。王文揚致力推廣賽馬年輕化，樂於與一班未養過馬的朋友合組賽馬團體，希望藉此感染身邊朋友養馬，把此項傳統運動傳承。

王氏兄弟在港養過不少馬，除了以個人名義養過「日日精彩」等駒外，也和家人及好友組成馬主團體，養過「帶榮來」、「帶盈來」及「酷霸王」等多駒。王文揚把賽馬看成一項運動，希望更多年輕人參與，更與弟弟王家揚廣邀朋友入場觀賽，培養他們對賽馬的興趣。近年王文揚與朋友合組的全部帶走團體，其名下「粵港資駒」早前在谷草打開勝門，賽後一班團體成員均相當高興。

談到集結「粵港資駒」馬主團體成員的過程，王文揚說：「『粵港資駒』不少成員都是新手馬主，我則在港養馬一段時間，雖不敢說資歷很深，但和家人、朋友都養過好幾駒，所以想來個突破，與一些從未養過馬的年輕人夾分養馬；我作為團體經理人，努力做好協調工作，與各成員好好溝通。我希望和他們一起經歷養馬過程中的各種起起跌跌，令多些朋友可一起養馬。」

「起初全部帶走團體的成員中，大約五、六人曾養馬，包括『久久』系的何生（何駿杰）等；而未養過馬的朋友們，最初也心大心細，我很開心他們選擇加入。坦白說，我們對『粵港資駒』有一定期望，但估不到牠跑至第三仗便可開齋，而且從後殺上、羸得漂亮；當晚我們一行人齊齊吶喊歡呼，見到成員們如此開心，可說是我最期待的畫面出現了，真的很難忘及滿足。」王文揚笑說。

王文揚表示，他和親友多年來養過不少馬，若要選最喜愛之馬，非「日日精彩」莫屬。王文揚說：「『日日精彩』由我和弟弟一起看視頻後挑選來港，牠勝出過不少賽事，包括三級賽洋紫荊短途錦標，又曾參與國際賽，帶給我們不少美好回憶。」

按下圖睇更多相片：

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
11小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
14小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
22小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
17小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
19小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
9小時前
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
12小時前