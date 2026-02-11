Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「魅力知耀」趁勇出擊

名家專欄
更新時間：02:00 2026-02-11 HKT
發佈時間：02:00 2026-02-11 HKT

在《賽馬日在線》的留言區，經常有觀眾朋友問到「今場邊匹係獎金馬？」亦即是有機會參與「自購曾出賽馬匹及新馬特別獎金計劃」的馬匹；如剛周日勝出的「閃耀天河」，其馬主便可獲得此額外獎金。

須知道，當馬迷在刨馬時都兼顧到此類重要爭勝因素的話，在練馬師角度，如果有機會替馬主爭取額外獎金而未能掌握，或多或少都會令馬主們失望。不過，馬迷都要留意，甚麼時候才是爭獎金的死線，因年輕賽駒適應需時，而且仍有若干時間才到五歲，練者未必會對馬匹太快催谷。

第六場「魅力知耀」來港正是評七十分插三班，外地三場勝仗均在千六米取得，再看季內兩度入位都是跑千六米，相信此程為暫時最佳出路；再看大前仗雖然跟前賺慢步速入位，但同場已有過半數賽駒之後跑入三甲、甚至贏馬，賽事水準極高。

上仗「魅力知耀」沿途跟前蝕快步速之下，以不足一馬位見負，反映在現評分已有一定競爭力。今場大熱門「勁沙塵」都是由田轉谷遞增評分，如今「魅力知耀」更有輕磅優勢，相信幕後都會趁其有狀態把握機會攻堅。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q    2 5 11 12 複式
第四場 二重彩    6 複式膽拖 1 2 7 9
第六場 WP    11 
混合過關三串七    共188注
 

