Dickson心水│「嘉應奇兵」前仗水準高

今屆跑馬地百萬挑戰盃賽果峰迴路轉，雖然同是希廄馬奪得，但當大家以為「風雲武士」坐定粒六之際，卻被廄侶「友愛心得」爆大冷後來居上捧走獎盃，的確感到意外。不過講開又講，希斯今季新勝馬贏開有條路，這點要多加留意。

第七場三班田草1200米，「星月飛雲」今季雖遲至十二月才復出，但三戰獲一季，狀態尚算不俗，奈何其跑法比較被動，所以經常姍姍來遲。然而，今組對手有不少快馬，如「飛馬座」和「忠誠明駒」等，後兩駒都要面對新勝加磅問題，「星月飛雲」有權偷襲。

第十場三班田草1400米，「嘉應奇兵」上仗增程初跑千六米，兼且遇上不利放的模式才落敗，今仗縮回強項千四米，如果能夠跑出前仗輸給「韋金主」一役的水準，應可贏馬。

第七場：1星月飛雲

第十場：2嘉應奇兵