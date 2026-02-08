Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「樂勝天下」招姚得起

名家專欄
更新時間：01:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：01:00 2026-02-08 HKT

姚本輝馬房的泥地好手「樂勝天下」，今仗列陣第九場三班泥地千二米，雖然排在欠理想的第八檔，但其潛藏仍未盡露，加上跑法較靈活，可望在潘頓胯下克服逆境，再展所長。

上季到今季的季初，「樂勝天下」一直在草地作賽，能多次殺入三甲，只是一直未能敲響勝利之門。十一月尾，這匹父系為美國馬的五歲戰駒，首次移師三班泥地千二米，縱使排十檔，沿途在杜苑欣胯下留在中後方，且蝕位多，但轉入直路後，能以強烈追勢勝出，泥地性能十分出色。

一月四日，「樂勝天下」易配潘頓再戰勝程，檔位內移至三檔，沿途有前速望空緊咬在第二位，轉入直路後，以勁勢彈離對手，贏馬姿態可觀。賽後，此駒有超過一個月的時間消化增分與積極再作打磨。今再戰最佳途程，將能增添佳績。

馬觀微

