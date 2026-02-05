甜甜小記│陶樺瑋養馬贏友誼

早前小記邀請年輕馬主陶樺瑋受訪，分享其在港養馬緣由，以及與資深練馬師徐雨石的合作點滴；今期他則會暢談對賽馬運動的看法。

在陶樺瑋眼中，賽馬除屬於一項緊張刺激的運動外，更是上乘社交活動；通過賽馬，他在馬場上贏得很多友誼，最開心是與一班好友熱熱鬧鬧入場觀戰，如果愛駒幸運地取勝，更是錦上添花。

陶樺瑋在港養馬資歷不算長，卻全情投入，暫時養有「陶夢成真」、「飛馬座」、「丞匡掠影」及「艾彼奧」四駒；這位年輕馬主雄心壯志，希望將來可進一步壯大兵源。陶樺瑋說：「我尚有兩支未用的籤，一直尋覓良駒來港，希望可再增添兵源。」

「陶夢成真」是陶樺瑋和太太陳綺翹一同所養；同時，他與一班好友組成不同的賽馬團體，養有「飛馬座」、「丞匡掠影」及「艾彼奧」，四駒全部交由徐雨石訓練。陶樺瑋說：「養馬是一項很好的聯誼活動，每逢有馬出賽，我們都會拉大隊入場，並宴請親朋好友，齊齊為愛駒打氣，同時也可推廣賽馬，讓更多人親身感受其刺激。」

「飛馬座」是陶樺瑋在港首場頭馬，當天他和太太邀請了很多朋友一齊拉頭馬，凱旋門場面非常熱鬧；其實每次他有馬出賽，都會廣邀好友入場。陶樺瑋笑說：「我喜歡與一班志同道合的好友養馬，正所謂獨樂樂不如眾樂樂。『飛馬座』由團體持有，我們每次都會卜定兩圍枱，一齊入場為愛駒打氣，心情自然好起來。早前『飛馬座』順利打開勝門，我們十分開心，能與好友在凱旋門拉頭馬、夠晒熱鬧，那份喜悅至今難忘呢！」

