甜甜小記│「帶贏來」馬主當旺

更新時間：15:53 2026-01-31 HKT
發佈時間：15:53 2026-01-31 HKT

剛周三快活谷賽事，游達榮旗下的「粵港資駒」順利打開在港勝利之門，團體經理人王文揚和其他團體成員包括其弟弟王家揚、「久久」系馬主何駿杰和太太2007年亞姐冠軍張珮汶等一起拉頭馬，分享喜悅。王文揚和弟弟王家揚名下的「帶贏來」在明日第五場四班千二米上陣。

小記訪問王文揚，他說：「『帶贏來』質素尚新，比較稚嫩，目前只有三歲，尚在學習階段，希望在陣上多取一些經驗。身為馬主，我當然希望『帶贏來』可以快點交出成績，希斯對我們表示，馬兒仍很年輕，請我們給予耐性，練者會逐步調教馬兒，我對希斯和其馬房團隊百分百信任。」

陳嘉甜

