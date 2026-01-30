Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安剛周三停賽前連勝三日，將於周日刑滿復出，他表示急不及待上陣，希望繼續爭取成績，即使今戰坐騎數目不多，但當中不乏近績良好分子，以「銳一」和「奇異歡星」兩駒，應最具爭勝機會。

桂廄「銳一」季內在千四和千六米拚失後，上仗轉跑泥地千二米後上奪亞，為轉倉以來成績最佳，周日轉戰田草千二米，田泰安說：「『銳一』今季早有勇態，只是連場運氣欠佳才未贏馬，不過上場縮程即使牠早段居後，但直路上追回多個馬位，表現相當理想，亦證明合跑短途賽。周日轉跑田草千二，相信一樣可勝任，希望牠能乘勇贏回一仗。」

桂廄「銳一」(圖) 季內在千四和千六米拚失後，上仗轉跑泥地千二米後上奪亞，為轉倉以來成績最佳。
至於廄侶「奇異歡星」上仗在田草千二米跑第三，今次再攻同程，田泰安分析：「雖然『奇異歡星』上場的第三，是落後了頭馬三個多馬位不算太搶眼，可是牠至今在港出賽次數不多，由桂福特接手訓練的時間亦不長，按理仍有進步空間。周日再跑同程，負磅不重下面對質新馬，狀態冒升的『奇異歡星』會佔優，未嘗不可贏馬補中。」

特約記者：文傑

