楊駿數據｜希斯回歸後與潘頓合作初出PPG五勝

希斯自二○二○年重返香港從練後，成績穩步上揚，上季以六十一場頭馬位列第二位，而剛周三憑「中國心」，取得在港從練的七百場頭馬。

本賽日馬房出馬十一匹，當中頭場的「致力之城」，初出交潘頓上陣，查希斯回歸後，與潘頓合作十六匹初出自購新馬，結果「齊心同行」、「嘉應精神」、「緊張大師」、「嘉應高昇」及「飲杯」勝出，另外四駒跑獲兩亞兩季成績，勝出率31.3%，上名率56.3%。

「致力之城」賽前試了四課大閘全勝，當中兩課由潘頓親自出試，初出成績如何？

