卡爾心水│「魅力知耀」賠率行先

賽馬世界嘅金科玉律，就係投注值博率高嘅馬，尤其今季各方都承認特別難賭之下，以賠率行先絕對正確。

今期卡爾心水係尾場「一定超」，呢匹馬有晒概念，又搵埋麥道朗，機會一定有，但賠率一定無。有人話，女朋友一定要靚，但老婆一定要賢淑。套用喺投注，睇馬角度我貼「一定超」贏面高，嘗試攻擊佢實屬不智。

不過，一注位置我會補番「魅力知耀」，因為賠率上，呢注位置或許好分過「一定超」嘅獨贏。跑馬嘅世界，出得嚟跑就有機會，一切應以賠率行先，更何況「魅力知耀」前仗226場次水準有保證！

第七場：4心雄雄、1仁者荃承、3亨驥

第十一場：2一定超、14魅力知耀、7開心勇駒