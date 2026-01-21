波仔至醒靈活玩│「悠悠乾坤」轉倉即拼

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：02:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-21 HKT

跑到季中階段，練馬師榜頭兩位係廖康銘及方嘉柏，相信各位馬迷都不會詫異；稍稍令人失望的應該是東廄，出馬總數二百五十四匹屬第三多，但暫時只得十四場頭馬，勝出率5.51%。

反觀季初被坊間看淡的桂福特，暫時派馬上陣為一百零二匹，但已取得十W，勝出率為9.8%，難怪近期養馬量節節上升，相信一些來投馬都會盡快攻堅交代。

今晚第二場有亂局之感，屬可博冷場合。轉至桂廄後初出的「悠悠乾坤」今季於123總場次，雖然不是劣勢下得季軍，但同場冠亞殿軍之後均可跑入三甲、甚至贏馬，足見賽事水準不俗。

再翻查上季720場次，當日兩場泥地賽，六匹三甲馬中有五匹彎位貼欄競跑，加上該仗前中段步速超慢，所以抄大外疊轉彎的「悠悠乾坤」可用雙蝕來形容，但直路上牠持續有追勢，鄰近為當時狀態不俗的「大利好運」及今季於五班泥地一哩入位的「爆熱」，反映其泥地性能不俗。

現時「悠悠乾坤」的評分輾轉比當時已減去十六分，加上轉由桂福特新接手，有變數下隨時可以出冷。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP    8
第五場 二重彩    1 3 9 11 複式
第九場 WP    5 12 對碰
混合過關三串四    共176注

