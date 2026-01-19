甜甜小記│呂健威生日勁巴閉

若然要數近期最旺門的練馬師，華人冠軍練馬師呂健威肯定榜上有名。上周三谷草夜賽，對於呂健威來說，別具意義，事關練者由1997年3月憑「國際先生」贏得從練首W之後，上周三晚谷戰以「勁速威龍」勝出三級賽一月盃兼贏得從練第1,000場頭馬，從練踏入新的里程碑。而緊接昨日沙田賽事，呂健威更分別以「雙星報喜」、「喜慶寶」和「活力拍檔」連中三元，氣勢如虹。本周四(1月22日)是呂健威的67歲生日，練者當然希望保持贏馬旺勢，在本周三沙田全泥宴續添勝仗。

今期呂廄派出三駒應戰，其中第三場四班千二米的「勁勇皇駒」今季兩戰配何澤堯未竟全功，今場換一換騎師，初配艾兆禮，或能為馬兒帶來新鮮感，加上負輕磅兼排一檔，或可帶來驚喜。「勁勇皇駒」馬主朱嘉樂是香港馬圈資深馬主之一，他及家人擁有的馬多年來多以「勇」、「威」、「威龍」為名。朱嘉樂過往是胡森的忠實馬主，胡森散倉後，朱嘉樂轉而支持文家良和呂健威這位本地練馬師，而這兩位華人練馬師都分別替朱家的馬交出理想成績。上周三朱嘉樂另一匹愛駒「勁速威龍」正是呂健威在港從練的第1000場頭馬，今次練者或能再為這位馬主建功。

「勁勇皇駒」今仗初配艾兆禮，或可帶來驚喜。

陳嘉甜