甜甜小記│「將睿」乘勝追擊

剛周三谷草賽事，巫偉傑馬房起孖，其中「將義」取勝，賽後馬主蘇志康和其父母、馬主張舜清伉儷等人開心拉頭馬，分享勝利喜悅。賽後小記訪問「將」系七俠五義團體馬主成員蘇志康，他指「將義」轉入巫廐後韁口收斂不少，走來越來越放鬆，巫偉傑居功至偉。張舜清伉儷、蘇志康、藝人方力申等一班好友的另一匹團體馬「將睿」將報爭本周日沙田第十一場三班千六米，且看七俠五義團體馬主能否乘勝追擊。

另一方面，蘇志康周日除了有團體馬「將睿」出賽外，他和爸爸蘇振雄出任團體經理人的「同心同樂」周日則出戰第十場，此馬近兩戰一冠一第四名，今場是機會分子。至於蘇志康的父母蘇振雄和關敏兒(Mandy)合夥養有的賀賢旗下「愛心波」，同日則出戰第七場，蘇氏家族將於周日出發去新西蘭買馬，如果同日「愛心波」、「同心同樂」和「將睿」有好成績，對於蘇氏一家人當然是件美事。其中「愛心波」上仗跑1400米於布文胯下後追甚勁，跑得第5名，今次增程跑1600米應更合發揮，由於布文停賽，今場換上巴度，或有驚喜的演出。

「同心同樂」將出爭本周日沙田第十場三班千四米。

「愛心波」將出爭本周日沙田第七場四班千四米。

所謂善有善報，蘇志康善心滿滿，他和巫偉傑齊齊拍片，呼籲大家關懷特殊兒童教育，支持非牟利慈善機構明德兒童教育中心，希望大家支持明天（周末）CDC明德兒童啟育中心50周年的慈善健走活動。小記訪問蘇志康，他說很感謝巫偉傑仗義幫手拍片宣傳，而所得的善款不收取任何管理費，全部直接用於CDC為特殊兒童提供服務。

陳嘉甜