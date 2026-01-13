Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖馬龍心水│「天將龍駒」有情有義

發佈時間：18:59 2026-01-13 HKT

最近四歲馬搶分非常激烈，究竟邊匹可入選四歲功名一生一次嘅打吡大賽？答案固然令人期待；另一邊廂，人馬組合也是戰場，因為無得揀係煩，有得揀更加煩！潘頓手執一堆交代過嘅四歲惡馬，究竟佢會點揀，大家已經傾咗幾日。不過，講番啱啱禮拜日嘅賽事，潘頓喺「美麗星晨」同「白鷺金剛」之間揀咗前駒，而布文就冷手執個熱煎堆，騎「白鷺金剛」末段鬥贏潘頓。咁係咪代表潘頓老貓燒鬚？賽馬世界就係咁，成王敗寇也！不過公平啲講，喺大家磅位相約嘅情況下，檔位差別就成為勝負關鍵。「白鷺金剛」全程輕鬆順走，轉彎慢慢加速，布文將佢嘅潛能喺末段釋放出嚟；相對「美麗星辰」排外檔早段耗力，敗績不足為辱。

今個賽日跑一月盃，獎金豐富當前，吸引咗不少有級數嘅馬匹渡江參與，一堆惡馬之中，最鍾意季內交代過嘅「天將龍駒」，威哥同馬主都信賴巫顯東，可謂有情有義；另外「非惟僥倖」亦難捨棄；「康樂高球」貪佢有田草級數。

第五場    3    銀亮奔騰    6    勁沙塵    4    有財有勢
第七場    12    天將龍駒    11    非惟僥倖    6    康樂高球

