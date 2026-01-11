亨利拆局│練馬師王吼廖康銘

目標：廖康銘

賠率：1.95

全日惡馬：白鷺金剛

練馬師王最佳投注時機：第二場前

近期蔡約翰發動連串攻勢，一月份跑過三次賽事有兩次封王，其他馬房即時被比下去。今次賽事回歸沙田，蔡廄馬固然要𥄫實。但與此同時，廖康銘今期忽然重兵屯駐，出馬達十匹之多，更加吸引視線。翻查資料，廖康銘最近一次出馬十匹是9月28日，結果當日佢埋單獲得2冠3季，順利獲封練馬師王！

留意廖康銘今次布陣，多駒都有近績支持，也有質新初出馬，予人感覺是互相配合而來，且看強陣之下，可否重奪失落多時的練馬師王寶座。

重點爭分馬方面，「白鷺金剛」上仗貼欄慳腳程，但亞軍「開心勇駒」再出補中，再者本身彈離群駒，贏馬姿態有說服力，今次只加五磅而面對同齡馬，照計無阻力。「幸運奇兵」四試大閘腳法純熟，可為馬房攻勢揭開序幕。「大愛無疆」負頂磅有影響，但今組對手未見突出，可再爭三甲。「非凡時刻」上仗在第二段放得太急，今次或稍留搵遮擋，隨時變身。「一生好彩」後勁可靠，若場地利追更添威力。