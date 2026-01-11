廖事如神│「弦力寶」對症下藥

剛周三晚谷賽，輕磅馬左右大局，全晚九匹頭馬中，最細號碼已是頭場七號「特別美麗」，賽果有一定啟示，證明時至季中，馬匹整體戰力未有明顯進步。在香港精密讓磅制下，輕磅馬反而威脅較大，選馬時亦可多加考慮。

第七場三班千二米呈同樣現象，一至三號馬均處評分高位，故「弦力寶」雖升上三班兩場未取勝，但在此已為較可信。馬馬兒前仗升班那役因取位欠順而未能全力施為，敗不作準。上仗302場次排外檔起，潘頓決定走三疊生位免受困，惟馬匹口勁過重，出彎要盡早望空導致多走腳程，終未能趕過「寶進」惜敗，蔡約翰今次決定為牠加配頭罩是對症下藥。「錶之極光」今季五戰未失Q。上仗即使搶口兼曾碰撞仍能輕勝，評分有上升空間。「星運傳奇」初出即勝令人眼前一亮，上場增程難留致末段乏力，復課再有進步須提防。「盈妍威楓」縮程試出彩虹，上仗同樣受阻，慎防現真身。

第九場三班千八米，「火焰閃爍」今季升班後仍能擊敗強手贏馬，續見進步，上場283場次火併「白鷺金剛」及「一定超」等惡馬拼入一席，表現可人，而該仗亞軍「開心勇駒」再出補中，證明283場次水準可信。今次隔三周上陣，晨課表現無可挑剔，由潘頓壓陣排三檔，應可略為跟前爭勝。「盈好威楓」上場贏同程取勝，本身跑法較機動，以其前速可克服外檔。「奔放」上場發揮一絕而影相僅敗於「豐辰」，今場磅位拉近，「奔放」隨時反先。「豐辰」三捷後評分大增，作配更宜。

廖浩賢精選

第七場 6 弦力寶 4 錶之極光

5 星運傳奇 8 盈妍威楓

第九場 9 火焰閃爍 3 盈好威楓

5 奔放 bl 豐辰