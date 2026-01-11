Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「弦力寶」對症下藥

名家專欄
更新時間：02:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：02:00 2026-01-11 HKT

剛周三晚谷賽，輕磅馬左右大局，全晚九匹頭馬中，最細號碼已是頭場七號「特別美麗」，賽果有一定啟示，證明時至季中，馬匹整體戰力未有明顯進步。在香港精密讓磅制下，輕磅馬反而威脅較大，選馬時亦可多加考慮。

第七場三班千二米呈同樣現象，一至三號馬均處評分高位，故「弦力寶」雖升上三班兩場未取勝，但在此已為較可信。馬馬兒前仗升班那役因取位欠順而未能全力施為，敗不作準。上仗302場次排外檔起，潘頓決定走三疊生位免受困，惟馬匹口勁過重，出彎要盡早望空導致多走腳程，終未能趕過「寶進」惜敗，蔡約翰今次決定為牠加配頭罩是對症下藥。「錶之極光」今季五戰未失Q。上仗即使搶口兼曾碰撞仍能輕勝，評分有上升空間。「星運傳奇」初出即勝令人眼前一亮，上場增程難留致末段乏力，復課再有進步須提防。「盈妍威楓」縮程試出彩虹，上仗同樣受阻，慎防現真身。

第九場三班千八米，「火焰閃爍」今季升班後仍能擊敗強手贏馬，續見進步，上場283場次火併「白鷺金剛」及「一定超」等惡馬拼入一席，表現可人，而該仗亞軍「開心勇駒」再出補中，證明283場次水準可信。今次隔三周上陣，晨課表現無可挑剔，由潘頓壓陣排三檔，應可略為跟前爭勝。「盈好威楓」上場贏同程取勝，本身跑法較機動，以其前速可克服外檔。「奔放」上場發揮一絕而影相僅敗於「豐辰」，今場磅位拉近，「奔放」隨時反先。「豐辰」三捷後評分大增，作配更宜。

廖浩賢精選

第七場    6    弦力寶    4    錶之極光
    5    星運傳奇    8    盈妍威楓
第九場    9    火焰閃爍    3    盈好威楓
    5    奔放    bl    豐辰

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
17小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
11小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
8小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
7小時前
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
5小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
6小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
8小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT